В Кушве из-за урагана почти 300 человек остались без света

В Кушве (Свердловская область) 274 частных жилых дома остались без электричества из-за бури, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, ветер повалил деревья. Четыре упали на трассе Екатеринбург—Серов. В поселках Дачный и Южный в 28 домах (в них живут 442 человека, из них 43 ребенка) нарушено газоснабжение. У четырех домов ветром сорвало кровлю, у восьми кровля повреждена частично. Жители поврежденных домов от расселения отказались. Погибших и пострадавших нет.

Вечером, 10 июля, в городе прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 17 м/с. По данным МЧС, в ликвидации последствий непогоды участвуют 23 человека, семь единиц техники. Вечером энергетики восстановили электричество в поселке Дачный. В Южном без света остаются 210 жилых домов. Восстановительные работы продолжаются.