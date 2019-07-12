В Татарстане инфляция в первом полугодие была ниже среднероссийской на 0,3%

В Татарстане инфляция в январе - июне 2019 года составила 2,2%, пишет Inkazan со ссылкой на данные Татарстанстата. Это на 0,3% ниже, чем в целом в России, где показатель достиг 2,5%.

Заметнее всего с начала года в республике подорожали продовольственные товары — на 2,7%, наименьшая динамика у непродовольственных товаров — 1,9%. Стоимость услуг увеличилась на 2,2%.

По сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа инфляция в Татарстане не превысила средних показателей. Заметный рост цен с начала 2019 года зафиксирован в Нижегородской (2,6%), Ульяновской и Самарской областях, Башкортостане (по 2,4%) и в Саратовской области (2,3%). Самая низкая инфляция отмечается в Удмуртии — 1,4%..

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане в первом квартале 2019 года реальные денежные доходы сократились на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя зарплата составила 34,6 тыс. руб.

“Ъ-Казань”