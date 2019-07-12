Башкирскому производителю спецтоплива грозит банкротство за долг 30 млн рублей

Московский поставщик кабельной продукции — ООО «Торговый дом Ункомтех» направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании несостоятельным производителя спецтоплива для космической промышленности — АО «Салаватский химический завод». Заявление зарегистрировано 10 июля и пока не принято к производству. Задолженность ответчика истец оценивает в 30,5 млн руб. В марте торговый дом взыскал эту сумму долга «Салаватского химзавода» в арбитражном суде Башкирии.

«Салаватский химзавод» создан в 2012 году. Единственный в стране производитель гептила — производной ракетного топлива. 61% акций принадлежит Росимуществу, 39% у «Газпром нефтехим Салавата». Производит нитрит натрия, сульфат натрия, диметиламин. Уставный капитал — 6,99 млрд руб. Стоимость чистых активов на март оценивалась в 8,74 млрд руб. Включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Как производитель ракетного топлива из Башкирии избежал выплаты миллиардного ущерба экологии, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «“Газпром нефтехим Салават” избежал миллиардных санкций».

Ирина Самойлова