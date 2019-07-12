«Уралавтоприцеп»: выход на новый уровень

Период с 2017 года и по сегодняшний день для ПАО «Уралавтоприцеп» можно назвать временем активного обновления, поиска новых рынков сбыта и усовершенствования продукции. Сегодняшнее развитие предприятия – результат достижения поставленных ранее стратегических задач. О том, как идет модернизация «Уралавтоприцепа», как производителю удалось достигнуть темпов роста вдвое выше среднерыночных и какие новинки пополнят линейку моделей завода, топ-менеджеры завода рассказали в интервью.



Директор по закупкам Алексей Сидоров

Директор по закупкам Алексей Сидоров:

- Что включает в себя модернизация предприятия, каковы временные рамки, каких целей она позволит достичь?

- Одной из основных стратегических задач, вставших перед ПАО «Уралавтоприцеп» в 2017 году, стала задача модернизации производства, которая позволила бы предприятию выйти на новый технологический уровень, вывести на внутренний рынок прицепной техники, а также на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье более качественный, полностью соответствующий требованиям продукт, в том числе оси и осевые агрегаты собственного производства.

Тогда, в первую очередь была выявлена потребность в оснащении механического производства новым оборудованием, что позволило бы заменить детали, купленные у других поставщиков, на комплектующие собственного производства и дало бы возможность контролировать весь технологический процесс изготовления конечного продукта, минимизировать затраты на производство продукции и держать темп роста цен ниже среднерыночного. Кроме того, сократить время обработки, снять нагрузку с других станков, увеличить производительность труда (один человек может обслуживать два-три станка). В результате получить продукт более высокого качества и надежности со значительным снижением его себестоимости.

Таким образом, в 2017 году предприятием были закуплены и запущены в эксплуатацию три токарных обрабатывающих центра фирмы SMEC PL15/15L; PL25LM и токарный многоцелевой станок SL 2000M, в 2018-м — новый станок плазменной резки MGM Omnicut 3100 STAR. Сейчас идет монтаж швейцарского лазера ByStronic, установка которого в разы улучшит качество реза и, следовательно, производимых деталей, а также сократит время их изготовления. Введен в эксплуатацию козловой кран.

Хочется добавить, что обновление оборудования способствует улучшению условий труда и качеству работы всего цеха. Так, на MGM Omnicut 3100 STAR установлены хорошая вытяжка и фильтр, повышающие качество воздуха в цехе. А введение в эксплуатацию нового козлового крана облегчило работу сборщиков.

Директор по стратегическому развитию Константин Кузнецов

Директор по стратегическому развитию Константин Кузнецов:

- В прошлом году «Уралавтоприцеп» показал рост выше среднерыночного – 25% против 10-12% в целом по отрасли. За счет чего удалось добиться такой динамики?

- 2016-2017 годы были кризисными для прицепной отрасли в целом. И весь 2017 год предприятие искало новые рынки сбыта, разрабатывало новые востребованные рынком актуальные модели. Взгляды были направлены на то самое импортозамещение. В ходе разработки новых моделей были спроектированы самосвальный полуприцеп, прицеп для перевозки металлического лома, новый облегченный контейнеровоз и ряд низкорамных тралов, что расширило пул потенциальных покупателей

В 2018 году при выводе этих моделей на рынок мы применили агрессивную стратегию в вопросе ценообразования. Это позволило нам победить в нескольких ключевых тендерах достаточно емких по своей стоимости. Так же в 2018 году была объявлена программа по борьбе за качество, что соответственно тоже дало свои результаты буквально во второй половине этого же года.

- Как сегодня меняется пул ваших заказчиков, кто в него входит, планируете ли расширять его, выходить на новые рынки?

- В пул заказчиков ПАО «ЧМЗАП» входят федеральные и региональные компании нефтегазовой отрасли, все ключевые предприятия металлургии и энергоснабжающие компании России. Согласно стратегическим планам на 2019 год, мы планируем разработать несколько перспективных моделей прицепной техники, в частности, контейнеровозов и ролл-трейлеров, и занять к 2020 году свое место в сегменте контейнерных перевозок и портовой логистики, применив стратегию вывода нового продукта на уже существующие рынки.

Главный конструктор (гражданское направление) Николай Овсеенко

Главный конструктор (гражданское направление) Николай Овсеенко:

- Планируется ли обновление линейки моделей в ближайшее время, какие новинки предприятие намерено выпустить?

- Анализ основных тенденций развития современного рынка прицепной техники, наш богатейший опыт производства серийной техники и работа под заказ, согласно индивидуальным требованиям клиентов, объем которых на протяжении последних лет стабильно растет, показали необходимость в модернизации основных линеек прицепов в плане максимального облегчения собственной массы изделий посредством применения современных высокопрочных материалов для обеспечения неизменно высокого качества и надежности выпускаемой продукции, а также повышения общих эксплуатационных характеристик.

Разработка таких конструкций требует основательного и трудоемкого подхода к проведению комплекса прочностных расчетов, чем на данный момент успешно занимается конструкторский отдел.

Наше предприятие использует программное обеспечение Solidworks производства Dassault systems, что дает нам возможность осуществлять 3d-моделирование. Благодаря этому программному решению существенно сократилось количество конструкторских ошибок, поскольку система считает точно, качественно и детально. Так, за счет проведения на новом компьютерном обеспечении комплекса тщательных прочностных расчетов спроектирован первый из линейки облегченный четырехосный контейнеровоз, массу которого удалось сохранить на уровне трехосного. В его конструкции была облегчена рама за счет уменьшения сечения лонжеронов, основные габариты – ширина и длина – сохранены.

Официальный сайт ПАО «Уралавтоприцеп» www.cmzap.ru