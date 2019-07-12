Трамп поручил собрать данные о гражданстве людей в США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп отказался от попыток получить информацию о гражданстве проживающих в США людей в ходе переписи населения, сообщает AP. Ранее он настаивал на добавлении в листы для переписи, которая состоится в 2020 году, соответствующей графы. Вместо этого президент поручил федеральным ведомствам предоставить Министерству торговли необходимые данные о количестве граждан и лиц без американского гражданства.

Во время пресс-конференции в Белом доме господин Трамп сообщил, что Бюро переписи имеет доступ к информации о социальном обеспечении и данным федеральных тюрем, которые содержат информацию о гражданстве. На основании имеющихся в его доступе административных записей, по словам американского президента, можно определить статус гражданства примерно 90% населения. Также Дональд Трамп поручил министру торговли рассмотреть возможность включения вопроса о гражданстве в лист переписи 2030 года.

Ранее Верховный суд США заблокировал добавление вопроса о гражданстве в переписные листы. Суд пришел к выводу, что администрация Трампа не представила для этого достаточно оснований. Возможность включения пункта о гражданстве обсуждалась с прошлого года.