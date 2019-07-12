Челябинвестбанк вручил победителю акции «Ла-Ла-Тур» сертификат на 150 тысяч рублей

Сертификат на путешествие на сумму 150 тысяч рублей, а также 126 полезных подарков: беспроводных колонок, наушников и фитнес-браслетов были разыграны среди обладателей карт Visa Челябинвестбанка в рамках акции «Ла-Ла-Тур». Держателям карт достаточно было зарегистрироваться на сайте и совершать покупки по карте Visa на определенных условиях. В еженедельных и итоговом розыгрышах приняли участие более 450 клиентов банка.



Розыгрыш главного приза состоялся 3 июля 2019 года и транслировался в прямом эфире в социальных сетях банка.

Счастливой обладательницей туристического сертификата стала клиентка банка Галина Иосифовна. О своём выигрыше она узнала по телефону, и, конечно, очень обрадовалась такому подарку. А когда получала сертификат, поделилась своими эмоциями:

«Шок! Сердце забилось… Подумала, это не со мной. Я постоянный клиент Челябинвестбанка. Пришла платить за квартиру, и мне дали листовку с информацией про акцию. Она неделю лежала без дела, но я все-таки решила зарегистрироваться. И я действительно старалась, каждый день покупки по карте делала».

Челябинвестбанк благодарит всех клиентов, принявших участие в акции, и поздравляет победителей. Списки с результатами всех розыгрышей размещены на сайте акции visa-tour.chelinvest.ru. Получить призы можно по 31 июля 2019 года. Телефон справочной службы 8 (351) 268-00-88.