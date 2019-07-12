Президент Молдавии хочет попросить Россию о скидке на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен попросить у России дополнительную скидку на газ. По его словам, это позволит не повышать тарифы на газ для населения.

«Я буду просить руководство России о том, чтобы в следующие четыре-пять месяцев получить дополнительную скидку на газ, чтобы иметь возможность решать текущие проблемы»,— сказал господин Додон в передаче на телеканале Moldova1 (цитата по «Интерфаксу»).

Он также считает жизненно важным сохранить поставки газа после 1 января 2020 года. «Я очень надеюсь, что Россия и Украина найдут общий язык по транзиту газа, чтобы мы продолжали получать российский газ через Украину. Газопровод Унгень—Кишинев, который свяжет нас с системой поставок газа из Румынии, не будет готов раньше второй половины 2020 года»,— пояснил президент Молдавии.

Молдавия покупает у России газ в рамках договора, заключенного в 2008 году. С тех пор он несколько раз продлевался. Действующий контракт рассчитан до конца 2019 года.

Об отношениях России с Молдавией читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак ищет истину в Днестре».