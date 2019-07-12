Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб.

Травматолог-ортопед клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Владимир Котов: «После операций на бедрах в 2017 году и курса реабилитации Матвей начал ходить самостоятельно. Однако позднее стали ломаться искривленные голени, последний перелом случился в мае этого года. Началось формирование ложного сустава. Сильные боли и высокий риск переломов — показания к хирургическому лечению: необходимо исправить деформации голеней и установить телескопические штифты. В результате операций и лечения мальчик сможет вернуться к нормальному образу жизни».

Стоимость операций 2 411 200 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб., юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 150 тыс. руб., LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 140 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 42 тыс. руб. Не хватает 879 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матвея — Кристины Павловны Ладышковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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