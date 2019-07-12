Более 30 пассажиров летевшего из Канады Boeing пострадали из-за турбулентности

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada по пути из Ванкувера в Сидней попал в зону турбулентности. В результате пострадали 35 человек, лайнер был вынужден совершить экстренную посадку на Гавайских островах.

Травмы пострадавших оцениваются как незначительные, сообщает телеканал СВС. Всего на борту самолета было 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

По данным Управления гражданской авиации США, лайнер оказался в зоне турбулентности на высоте 10 тыс. м. Инцидент произошел примерно в 966 км юго-западнее Гонолулу. Одна из пассажирок рассказала, что в числе пострадавших были две стюардессы.