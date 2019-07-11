Депутаты горсовета не согласовали появление у мэра Липецка четвертого советника

Администрация Липецка в ходе заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности предложила выделить средства на нового помощника (советника) главы города Евгении Уваркиной. Советник был введен в штат администрации с 10 июня. Однако аудиторы городской счетной палаты обратили внимание, что у мэра уже есть три советника, и введение дополнительной единицы «приведет к росту превышения норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих», следует из сообщения горсовета.

«Мы недавно просили муниципальную единицу для городского совета, профессиональную единицу, которая занималась бы конкурсами. Вы говорили, что это “невозможно”. Что это превышение норматива расходов, у нас параметры доведены, нас “область” просто “разорвет”. Сейчас у главы города уже есть три помощника, четвертого вы предлагаете, мы как должны на это отреагировать?» — цитирует спикера Игоря Тинькова пресс-служба горсовета. Представители мэрии предпочли оставить это заявление без ответа. В итоге депутаты эту статью расходов в поправки к бюджету решили не включать.

О назначении Евгении Уваркиной главой Липецка — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин