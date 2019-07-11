Кондитерская сеть «Буше» перейдет на полностью безотходное производство к концу года

Сеть кафе-кондитерских «Буше» планирует перейти на полностью безотходное производство уже к концу этого года. Об этом “Ъ-СПб” сообщил коммерческий директор компании «Буше» Роман Певзнер.

По его словам, в настоящий момент в офисах и на производстве переход уже осуществлен: 47% отходов перерабатываются, остальные — обезвреживаются. Непосредственно в кафе-кондитерских технология пока не внедрена, но уже запущена в тестовом режиме в пяти точках.

Как отметил господин Певзнер, переход на экотехнологии требует значительных затрат на научные исследования, установку хранилищ вторсырья, переоборудование производственных помещений, офисов и кафе-кондитерских. Инвестиции в проект не уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Буше» совместно с японским предпринимателем Кадзу Кидзимой откроют в Петербурге и Москве пять раменных до конца этого года.

Анастасия Шумова