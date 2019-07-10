«Буше» планирует открыть пять раменных в Петербурге и Москве до конца года

Сеть кафе-кондитерских «Буше» совместно с японским предпринимателем Кадзу Кидзимой планируют открыть пять раменных до конца этого года. Об этом “Ъ-СПб” сообщил коммерческий директор компании «Буше» Роман Певзнер.

Открытие первой раменной Chou Do состоялось 1 июля в гастрономическом пространстве ТРК «Сити Молл». К концу года планируется запустить еще одну флагманскую точку в Москве. В Петербурге запланирован запуск головной раменной площадью 100-120 кв. м, две другие будут располагаться в фуд-холлах и бизнес-центрах и занимать около 20 кв. м.

Господин Певзнер уточнил, что стоимость открытия флагманской точки Chou Do составляет около 9 млн рублей, более чем вполовину дешевле (в 4 млн руб.) обойдется открытие в ТЦ.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что «Буше» в ближайшие пять лет планирует открыть 50 раменных в Москве и Петербурге, а также продавать франшизу в регионах.

Анастасия Шумова