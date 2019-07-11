«Белнефтехим» анонсировал согласование импорта российских нефтепродуктов на 2020 год

Госконцерн «Белнефтехим» до 1 августа ждет от белорусских предприятий заявки на поставку российских нефтепродуктов в будущем году. «Индикативные балансы на 2020 год по поставкам нефтепродуктов с указанием вида и количества товаров, предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси, нужно согласовать до 1 октября 2019 года»,— говорится в сообщении (цитата по БЕЛТА).

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».