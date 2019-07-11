На имущество экс-руководителя автосалона «Гаус» наложен арест

Центральный районный суд Воронежа продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября 2019 года руководителю автосалона «Гаус» Михаилу Швыдченко, сообщила “Ъ-Черноземье” официальный представитель ГУ МВД РФ по Воронежской области Наталья Куликова. Она также отметила, что по ходатайству следователей на имущество и счета бизнесмена, оцененные примерно в 300 млн руб., судом наложен арест.

По версии следствия, представители «Гауса» заключили с клиентами договоры купли-продажи автомобилей и гарантировали своевременную поставку, но взятые на себя обязательства не исполнили. Пострадавшими по делу о присвоении или растрате средств клиентов, по обновленным данным полиции, проходят уже более 70 человек. Уголовное дело было возбуждено в феврале, а в январе из-за ситуации с поставками «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen. В компании введена процедура наблюдения.

Подробнее о проблемах у дилера читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Volkswagen сообразил на троих».

Ирина Лобанова