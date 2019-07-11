Метаморфозы мрамора

На первом этаже штаб-квартиры FENDI в Palazzo della Civilt Italiana в Риме проходит выставка, на которой в деталях можно рассмотреть кутюрную коллекцию осень-зима 2019-2020 модного Дома под названием «The Dawn of Romanity». Креативный директор бренда Сильвия Вентурини-Фенди посвятила ее Карлу Лагерфельду.

В начале июля Fendi показали грандиозное шоу, прошедшее на фоне монументальных руин Палатинского холма. Дизайнер бренда Cильвия Вентурини-Фенди посвятила его Карлу Лагерфельду, остававшемуся креативным директором итальянского модного Дома до самой смерти в феврале этого года (кутюрье начал работать в Fendi в 1967 году). Количество моделей (54) в этой коллекции соответствовало 54-летнему его пребыванию во главе Дома. Дизайнер бренда Cильвия Вентурини-Фенди Дизайнер бренда Cильвия Вентурини-Фенди

Источником вдохновения, как ясно из названия, для Сильвии стала культура и искусство Древнего Рима.

Это выразилось в главном визуальном лейтмотиве коллекции —мраморе. Этим принтом дизайнер украсила полупрозрачные блузки и брюки, эффектные бра и шорты, длинные платья из органзы и традиционные для бренда меховые пальто и накидки.

Кутюрные платья и меховые пальто теперь можно рассмотреть вживую не только гостям дефиле, но и туристам, оказавшимся в Риме. В штаб-квартире Fendi выставка открыта с 10 утра и до 10 вечера до 14 июля включительно бесплатно и без предварительной записи.

Минималистская архитектура штаб-квартиры и дизайн интерьера создают для роскошных экспонатов выставки правильный фон.

Помимо моделей из кутюрной коллекции мастера Fendi из Рима, Флоренции и Порто-Сан-Джорджо тут же продемонстрируют свои виртуозные умения, использующиеся при кропотливом создании знаковых для Дома сумок и обуви, предоставляя посетителям возможность детально проследить процесс производства в мельчайших подробностях.