За два года в Петербурге спустили на воду пять кораблей для ВМФ и заложили четыре

Петербургские судостроительные заводы за последние два года спустили на воду пять новых кораблей для Военно-Морского флота России, еще четыре было заложено и столько же передано заказчикам. Об этом в рамках IX Международного военно-морского салона сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Господин Беглов обратился с приветственной речью к гостям и участникам МВМС-2019. Он отметил, что в этом году в Петербург приехали «практически все ведущие производители морской техники» из 35 стран. В числе прочих на церемонии официального открытия Военно-морского салона также присутствовали зампред правительства РФ Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Напомним, ранее в рамках МВМС-2019 состоялась презентация макета нового авианосца проекта 11430Э «Ламантин».

IX Международный военно-морской салон проходит в Петербурге 10-14 июля.