В МВД по Татарстану намерены уволить полицейских в случае подтверждения сообщений о рабстве

В МВД по Татарстану начали служебную проверку после сообщений в СМИ о рабстве на ферме полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время для выяснения всех обстоятельств по фактам, опубликованным в СМИ, в МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в сообщении.

Как писал “Ъ-Казань”, в СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.126 УК РФ («похищение человека группой лиц по предварительному сговору»). По предварительным данным, нурлатские полицейские братья Динар и Ленар Гафиятовы похитили местного жителя Идриса Садыкова, после чего увезли на ферму к своему отцу в соседний Аксубаевский район. Там потерпевший принудительно работал, а также, как заявил господин Садыков, подвергался насилию.

“Ъ-Казань”