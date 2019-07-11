Власти отметили снижение концентрации запахов от ЛОС в июне

В течение июня в зоне влияния ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) в Воронеже не наблюдалось превышение допустимых концентраций аммиака и сероводорода, сообщили “Ъ-Черноземье” в правительстве региона по итогам заседания межведомственной комиссии, контролирующей деятельность предприятия. Как уточнили в облправительстве, пробы были отобраны 11, 18 и 21 июня. При этом в пробах от 27, 30 и 31 мая превышения допустимых концентраций аммиака и сероводорода фиксировались.

По данным региональных властей, в июне с Правобережных очистных сооружений (управляются ООО «РВК-Воронеж») на ЛОС было завезено 585 куб. м активного ила. Его большую часть распределили в аэротенки на третью технологическую линию и в отдельно выделенный аэротенк № 1 на второй технологической линии – это своеобразные «ясли» для обеспечения адаптации, роста и развития ила, пояснили чиновники.

О деятельности ЛОС читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Банкиры профильтровали стоки».

Ирина Лобанова