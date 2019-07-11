Toyota Supra может получить мотор от BMW M3

Компания BMW может предоставить Toyota двигатель от нового поколения «заряженных» моделей M3 и M4 для купе Supra, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

Как пояснил господин Флаш, японский автопроизводитель не обращался к BMW с просьбой о поставке 510-сильных 3-литровых 6-цилиндровых бензиновых турбомоторов. Если подобное желание у Toyota появится, то немецкая марка готова рассмотреть варианты сотрудничества.

При этом глава BMW M подчеркнул, что обычно спортивные силовые агрегаты другим компаниям не поставляются. Но возможность продажи двигателей партнерам, которые уже используют платформу BMW Z4, а также двигатель, в спорткаре Toyota Supra, господин Флаш не исключил.