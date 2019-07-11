В выходные в центре Москвы перекроют часть улиц

Столичные власти перекроют в выходные часть улиц в центре Москвы, в том числе в ночное время, для проведения Дня московского транспорта, ночных забега и велофестиваля. Список перекрываемых улиц размещен на сайте мэрии Москвы.

Из-за Дня московского транспорта будут перекрыты:

Цветной бульвар — с 12 на 13 июля (23:00–20:00),

Трубная площадь — с 13 на 14 июля (18:00–9:00),

проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца — с 12 по 14 июля (20:00–9:00),

Чистопрудный бульвар — с 12 на 13 июля (23:00–20:00),

Продольный проезд — 13 июля (0:01–20:00).

Из-за ночного забега:

аллея Славы — 13 июля (21:30–23:00),

Лужнецкая улица — 13 июля (21:30–23:30),

Лужнецкая набережная — в ночь с 13 на 14 июля (22:00–0:40),

Фрунзенская набережная — в ночь с 13 на 14 июля (22:00–0:15).

Из-за ночного велофестиваля: