В выходные в центре Москвы перекроют часть улиц

Столичные власти перекроют в выходные часть улиц в центре Москвы, в том числе в ночное время, для проведения Дня московского транспорта, ночных забега и велофестиваля. Список перекрываемых улиц размещен на сайте мэрии Москвы.
Из-за Дня московского транспорта будут перекрыты:
- Цветной бульвар — с 12 на 13 июля (23:00–20:00),
- Трубная площадь — с 13 на 14 июля (18:00–9:00),
- проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца — с 12 по 14 июля (20:00–9:00),
- Чистопрудный бульвар — с 12 на 13 июля (23:00–20:00),
- Продольный проезд — 13 июля (0:01–20:00).
Из-за ночного забега:
- аллея Славы — 13 июля (21:30–23:00),
- Лужнецкая улица — 13 июля (21:30–23:30),
- Лужнецкая набережная — в ночь с 13 на 14 июля (22:00–0:40),
- Фрунзенская набережная — в ночь с 13 на 14 июля (22:00–0:15).
Из-за ночного велофестиваля:
- площадь Васильевский Спуск — с 13 по 14 июля (13:00–1:00),
- Кремлевская набережная от пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск, Москворецкая набережная от пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом — 13 июля (19:00–23:59),
- Большой Москворецкий мост, проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, улицы Варварка и Москворецкая — 13 июля (с 19:00 до окончания мероприятия),
- Боровицкая площадь, Моховая улица и улица Охотный Ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади и Москворецкая набережная — 13 июля (с 21:45 до окончания мероприятия),
- Устьинская набережная и Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары, Олимпийский проспект, улица Дурова и Суворовская площадь — 13 июля (с 22:10 до окончания велопробега),
- две стороны Кремлевской набережной в сторону Москворецкой набережной — 13 июля (13:00–19:00).