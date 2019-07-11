«Большая часть не фигуративна, а абстрактна»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, почему марку Van Cleef & Arpels многое связывает с Шекспиром и как проходили поиски парных брошей «Ромео» и «Джульетта».

Отдел наследия в Van Cleef & Arpels сформирован во многом благодаря стараниям одного человека — Катрин Кариу. Пришла в ювелирный дом она из дома аукционного в 2000-м. Сама Кариу рассказывала мне об этом так: «Были архивы, но не систематизированные, куча бумаг, хранившихся кое-как. Плюс около 200 изделии, разбросанных по всему миру, повсюду, где есть Van Cleef & Arpels. Лет шесть-семь ушло только на то, чтобы все структурировать и объединить в одном месте. Тогда марка только что была приобретена Richemont Group, и мне удалось многое узнать еще от семьи, несколько поколении еи владевшей».

Катрин, которая сейчас, увы, в марке уже не работает, не только структурировала и объединяла, но и создавала музейную коллекцию, находя редчайшие вещи. Показательна история брошей «Ромео» и «Джульетта» 1950-х годов. «Джульетта» была в коллекции Van Cleef & Arpels, и из архивов было известно, что у нее есть пара — брошь «Ромео», что создано таких пар было несколько, но найти ни одного «Ромео» Кариу не могла. Поиск занял почти 15 лет. Но «Ромео» был найден.

На прошлой неделе Van Cleef & Arpels представил в Париже новую высокоювелирную коллекцию Romeo & Juliet. В ней одним из главных украшений тоже стали парные броши «Ромео» и «Джульетта». На сей раз в более реалистичном исполнении. Всего же в коллекции более 100 украшений, и большая их часть не фигуративна, а абстрактна. Это и ритмичного рисунка колье Verona c бриллиантами и сапфирами, и колье с брошью в виде очень условно прорисованного рубинового цветка Italian Rose, и напоминающий эстетику ар-деко разомкнутый браслет с двумя аквамаринами Fiore, и ориентального стиля колье Giardino с резным изумрудом.

Представляя коллекцию, президент Van Cleef & Arpels Николя Бос вспомнил, что с Шекспиром и его произведениями ювелирный дом связывает многое; что сейчас балет по «Ромео и Джульетте» готовит Бенжамин Мильпье, труппу которого ювелирный дом поддерживает; что еще в 2003-м была представлена коллекция «Сон в летнюю ночь». Между прочим, первая коллекция Боса на посту тогда еще креативного директора марки. Так что Шекспир для него — тема особенная.