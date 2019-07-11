Советские классицисты и современные им итальянцы

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке работ миланских и советских художников в галерее «Эритаж».

В галерее «Эритаж» состоялась презентация каталога к выставке с названием «Игра в новеченто. Несоветское советское искусство 1920-1930-х годов». Это совместный проект галереи с участием ГМИИ им. А.С. Пушкина, Библиотеки иностранной литературы, галереи «Ковчег» и Галеев-галереи, при поддержке Итальянского института культуры в Москве. Показывают полотна советских классицистов, выучеников Кузьмы Петрова-Водкина во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНе. В сопоставлении или, скорее, в сочетании с работами современных им итальянцев из группы «Новеченто».

В 1922 году семь миланских художников — бывшие футуристы Марио Сирони и Акилле Фуни, авангардисты Пьеро Маруссиг и Ансельмо Буччи, а также Убальдо Оппи, Джан Эмилио Малерба и Леонардо Дудревилль — объединились в группировку «Новеченто». Так по-итальянски называется XX век. Здесь видна явная отсылка к искусству Возрождения. Идеологом движения стала критикесса Маргерита Сарфатти. Она же была в какой-то степени идейным вдохновителем для Бенито Муссолини, по крайней мере, в ранние годы развития итальянского фашизма писала для него речи и определяла его культурную политику. Пока Муссолини не начал бороться с евреями по примеру своих северных коллег.

Конечно, эти факты заметно подпортили историю и итальянского футуризма (его основатель Филиппо Маринетти также был фашистом), и итальянского классицизма в лице движения «Новеченто». Переклики с параллельно существовавшим в советской России движением «нового» или «сталинского», как у нас принято говорить, «ампира» видны невооруженным глазом. В живописи, графике, прикладном искусстве, в частности, столь любимой «Эритажем» мебели.

Вообще, основатель галереи «Эритаж» Кристина Краснянская остается одной из немногих частных галеристов, работающих проектами. Она не просто, как это сейчас принято, выставляет персональные или групповое выставки на продажу, а делает проекты идеологически-искусствоведческие. Недаром «Эритаж» — успешный участник брюссельской ярмарки BRAFA.