Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о принципе работы внешних airbags.

Нередко приходилось слышать вопрос: почему автопроизводители ставят подушки безопасности внутри автомобиля, а не предусматривают их снаружи, что, казалось бы, более логично? Ответов здесь может быть несколько. Главный из них: задача airbag — сберечь не сам автомобиль, а тех, кто находится внутри. Знаете, есть старая поговорка: «богатый в драке бережет лицо, убогий — кафтан». Автопроизводители считают автовладельцев людьми богатыми, поэтому стараются сберечь их жизни, а не имущество. Но, как выяснилось недавно, безопасности пассажиров могут поспособствовать и подушки, выстреливающие с внешней стороны кузова.

Если вы полагаете, что самой страшной из автомобильных аварий является лобовой удар, то это не совсем так. На первом месте по количеству инцидентов и масштабам увечий находится боковое столкновение легковых машин с крупногабаритным транспортом и неподвижными преградами. Неслучайно ряд автопроизводителей оснащает многие из своих моделей боковыми подушками безопасности, которые «раздуваются» внутрь салона из центральных стоек, например.

Но теперь появились и внешние airbags. Сенсорные системы на основе показаний камер, радаров и лидаров — трехмерных оптических сканеров — научились за доли секунды и с высокой точностью определять вероятность бокового столкновения и в случае его неизбежности запускать внешнюю защиту. Объем наружных подушек в 5-8 раз превышает объем внутренних, а надуваются они пиропатроном всего за 150 миллисекунд — примерно столько же времени человек затрачивает на то, чтобы моргнуть. Внешне это будет выглядеть весьма необычно. Автомобиль моментально раздуется в области дверей, подставляя под удар дополнительную зону деформации. В результате глубина повреждений уменьшится примерно на треть, а риск получения тяжелых травм снизится на 40%.

Разработкой инновационного средства защиты занимается немецкий концерн ZF. На каких серийных автомобилях она может появиться, пока не сообщается.