В здании петербургского Главпочтамта откроется музей

В здании Главпочтамта на Почтамтской улице в Адмиралтейском районе Петербурга будет открыт музей. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в ходе объезда Фрунзенского района.

Врио губернатора добавил, что считает эту территорию возле здания Главпочтамта депрессивной.

Ранее стало известно, что Почта России» планирует реконструировать построенное в XVIII веке здание на Почтамской улице. Стоимость работ может составить 2 – 2,5 млрд руб., они продлятся два – три года. Кроме того, планируется создать общественное пространство от Исаакиевского собора до Новой Голландии и Конногвардейского бульвара, с введением пешеходных зон.