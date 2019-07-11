В историческом доме на Петроградской стороне закрыли незаконное кафе

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели обследование объекта нежилого фонда по адресу: Каменноостровский проспект, д. 22, лит. А. В ходе проверки было установлено, что помещение площадью 60 кв. м расположено в подвальном помещении жилого дома, являющегося объектом культурного наследия «Дом А.М. Мартынова». В данном помещении без правоустанавливающих документов размещен пункт общественного питания.

Как уточнили в ККИ, ранее данный объект нежилого фонда являлся предметом договора с ООО «Бриз», однако в 2018 году арендатор прекратил свою деятельность. При этом до настоящего времени помещение незаконно использовалось индивидуальным предпринимателем. Пользователю было выдано уведомление о необходимости его добровольного освобождения, однако этого выполнено не было. В итоге ККМ совместно с подведомственной организацией провел мероприятия по принудительному освобождению самовольно занятого объекта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комитет по контролю за имуществом выявил и закрыл незаконное кафе на улице Рубинштейна.