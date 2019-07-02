На улице Рубинштейна выявили незаконное кафе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели обследование объекта нежилого имущества по адресу: ул. Рубинштейна, д. 10, лит. А. По итогам проверки было выявлено, что помещение площадью более 40 кв. м, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, незаконно используется под размещение кафе. Ранее данный объект являлся предметом договора с ЗАО «Нева-Пресс», однако в начале июня текущего года договор с компанией был расторгнут, сообщили в ККИ.

Пользователю помещения — ООО «Серфспот» — было выдано уведомление о необходимости его добровольного освобождения, но компания в установленные сроки сделала это лишь частично. В результате на объекте были проведены мероприятия по его принудительному освобождению. В настоящее время ведется работа по передаче данного помещения по акту администрации Центрального района.

Напомним, ранее местные жители неоднократно жаловались на наличие на улице Рубинштейна незаконно размещенных, по их мнению, кафе и прочих подобных заведений. Это стало поводом для протестной акции, проведенной в дни IX Петербургского международного юридического форума.