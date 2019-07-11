В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск. Среди наиболее частных проблем — отсутствует подключение к интернету (87%) и неполадки с веб-сайтом (12%).

Последние сообщения поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Нижнего Новгорода.

«В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства»,— сообщили “Ъ” в компании.