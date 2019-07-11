В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск. Среди наиболее частных проблем — отсутствует подключение к интернету (87%) и неполадки с веб-сайтом (12%).
Последние сообщения поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Нижнего Новгорода.
«В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства»,— сообщили “Ъ” в компании.
просмотров: 155727
просмотров: 135216
просмотров: 114614
просмотров: 114501
просмотров: 77295