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Главный врач больницы из Ижевска претендует на пост министра здравоохранения Нижегородской области

Главный врач городской клинической больницы №4 Ижевска Кирилл Гасников вошел в список претендентов на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Экспертная комиссия отобрала 17 кандидатов по итогам заочного этапа конкурса, сообщает сообщал “Ъ-Приволжье” со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В числе претендентов значатся специалисты из Нижегородской области, Башкирии, Мурманска, Москвы, Коми, Рязани.

Прежний министр здравоохранения региона Антон Шаклунов в апреле 2019 года ушел в отпуск, после которого был уволен по собственному желанию.

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