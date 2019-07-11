Главный врач больницы из Ижевска претендует на пост министра здравоохранения Нижегородской области

Главный врач городской клинической больницы №4 Ижевска Кирилл Гасников вошел в список претендентов на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Экспертная комиссия отобрала 17 кандидатов по итогам заочного этапа конкурса, сообщает сообщал “Ъ-Приволжье” со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В числе претендентов значатся специалисты из Нижегородской области, Башкирии, Мурманска, Москвы, Коми, Рязани.

Прежний министр здравоохранения региона Антон Шаклунов в апреле 2019 года ушел в отпуск, после которого был уволен по собственному желанию.