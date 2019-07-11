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На должность министра здравоохранения Нижегородской области претендуют 17 человек

Экспертная комиссия отобрала 17 кандидатов на должность министра здравоохранения Нижегородской области по итогам заочного этапа конкурса, сообщает пресс-служба правительства региона. Претендентам предстоит пройти очный этап, включающий деловую игру и защиту программ.

Так, в следующий тур допущены заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями республики Татарстана Артур Альмухаметов, главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, главный врач Мурманской городской детской поликлиники №4 Светлана Белозерова, главный врач Удмуртской клинической больницы №4 Кирилл Гасников, главный врач Нижегородской городской больницы №35 Аркадий Денисенко, главный врач ООО «ВИТА» в Казани Станислав Жернаков, главный врач клиники лечения бесплодия «Папа, мама и малыш» в Нижнем Новгороде Светлана Засыпкина, главный врач ООО «Диагностика-НН» в Нижнем Новгороде Евгения Квилинская, заместитель главного врача по лечебной работе Клиники медицинского университета в Нижнем Новгороде Максим Кузнецов.

Также в очный тур прошли Андрей Лазарев (последнее место работы - главный врач Собинской районной больницы во Владимирской области), первый заместитель министра здравоохранения республики Коми Игорь Маклаков, главный врач Рязанской городской поликлиники №2 Олег Нагибин, и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова, заведующий Ленинским филиалом, стоматолог-хирург Областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин, главный врач Клинического онкологического диспансера в Башкортостане Руслан Султанов, заведующий отделения ортопедической стоматологии Стоматологической поликлиники №49 в Москве Игорь Федосеев, руководитель аппарата комитета по охране здоровья Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Артем Яновский.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, прежний министр здравоохранения региона Антон Шаклунов получил должность в январе 2018 года. В апреле 2019 года он ушел в отпуск, после которого был уволен по собственному желанию. Сообщалось, что к господину Шаклунову появились вопросы по поводу закупок медоборудования для больниц. Исполняющей обязанности главы министерства назначена первый замминистра Елена Саксонова, которая вернулась на работу в ведомство в марте 2019 года.

Анастасия Еремина


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