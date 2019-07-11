Бывший главврач онкодиспансера Башкирии претендует на пост главы минздрава Нижегородской области

Бывший главный врач Республиканского онкодиспансера Башкирии Руслан Султанов участвует в конкурсе на замещение должности министра здравоохранения Нижегородской области, сообщает “Ъ-Приволжье”. Заочный этап отбора он и еще 16 претендентов уже прошли. Теперь кандидатам предстоит пройти очный этап конкурса, включающий деловую игру и защиту программ. Кроме Руслана Султанова в конкурсе участвуют кандидаты из Татарстана, Нижегородской области, Удмуртии и Мурманска.

Руслан Султанов руководил онкодиспансером с 2012 до мая текущего года. Он ушел по собственному желанию на фоне ротаций, начавшихся в руководстве минздрава республики. В онкодиспансере в статусе врио главврача его сменил 44-летний доктор наук, доцент Башкирского государственного медицинского университета Адель Измайлов, данные об опыте работы которого в медицинских учреждениях не уточняются.

Ирина Самойлова