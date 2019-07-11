В России появилась косметика с черным трюфелем

Марка Skin & Co Roma начинает свою экспансию на российский рынок. Она была основана в 50-х годах прошлого века, а ключевым компонентом большинства средств марки стал экстракт черного трюфеля. Всю продукцию компания производит самостоятельно, в итальянском регионе Умбрия, привлекая к разработке средств ученых из Болонского университета. Skin & Co Roma выпускает две линейки средств по уходу за кожей: антивозрастную для лица Truffle Therapy и Umbrian Apothecary Collection по уходу за телом. Средства не содержат сульфатов, парабенов, минеральных масел, фталатов и не тестируются на животных.