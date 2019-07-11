Депутаты Татарстана ввели дистанционное голосование по федеральным законопроектам

Госсовет Татарстана внес изменения в собственный регламент, которые позволят депутатам принимать решения без заседания парламента. Такая форма будет применяться «в исключительных случаях, не терпящих отлагательства» и только по проектам федеральных законов для представления отзывов в Госдуму. Депутаты будут голосовать по электронной почте или факсу.

Против изменений выступили во фракции КПРФ. Депутат Артем Прокофьев посчитал, что дистанционное голосование исключит обсуждение резонансных федеральных законопроектов.

Подробнее о заочном голосовании в парламенте республике читайте в материале «Госсовет Татарстана вводит заочное голосование».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”