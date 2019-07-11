Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с одним из лучших снайперов сезона

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 21-летним нападающим Никитой Михайловым на один сезон. Как сообщила пресс-служба команды, новое соглашение рассчитано до конца апреля 2021 года.

Никита Михайлов дебютировал за «Сибирь» в 2018 году. Комиссия Континентальной хоккейной лиги не раз признавала его лучшим новичком по итогам игровых недель. Всего хоккеист сыграл 58 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 голевых передач. Таким образом Никита Михайлов стал вторым снайпером «Сибири» в прошедшем сезоне.

«Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции. Весной 2019 года «Сибирь» вновь сменила главного тренера — им стал Николай Заварухин. В межсезонье из клуба ушли уже десять игроков, в том числе вратарь Дэнни Тэйлор, нападающие Жильбер Брюле и Шейн Принс, а также защитник Максим Игнатович, игравший за команду на протяжении десяти лет.

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Илья Галагуз