В Краснодаре создадут транспортный совет

При мэрии Краснодара будет создан совет по вопросам транспорта и организации дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе администрации, задачей новой структуры станет «фильтрование» решений, касающихся изменений в организации движения в городе, работе общественного транспорта, планировании дорожного ремонта, а также утверждения проектов дорожного строительства. Мэр Евгений Первышов пояснил, что совет будет действовать по аналогии с уже существующими градостроительным, архитектурным и другими советами, в которых принимают участие горожане. Создание нового совета должно занять около двух недель.

Напомним, в этом году в Краснодаре произошел ряд конфликтов между мэрией и горожанами — в частности, негодование жителей вызвало намерение властей демонтировать контактную троллейбусную сеть на ул. Красной. Недавно критике подверглось решение открыть выделенную полосу на ул. Северной, поскольку автомобилисты все равно не соблюдают правил и выезжают на «выделенку».

Михаил Лукашов