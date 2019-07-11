Гендиректор Norwegian Air ушел в отставку из-за Boeing 737 Max

В четверг, 11 июля, норвежский лоукостер Norwegian Air объявил об уходе в отставку генерального директора Бьорна Кьоса, возглавлявшего компанию в течение 17 лет. Господин Кьос уходит из компании на фоне продолжающихся в последнее время финансовых сложностей и прогнозов о том, что на годовые результаты компании негативно повлияет запрет на полеты Boeing 737 Max. Временно обязанности генерального директора будет исполнять финансовый директор Norwegian Гейр Карлсен. Господин Кьос станет советником при главе совета директоров компании.

У Norwegian 18 самолетов 737 Max, или около 11% всего авиапарка в 160 самолетов. Ранее компания опубликовала прогноз, в соответствии с которым запрет на их эксплуатацию окажет негативное влияние на годовые финансовые результаты на $81,8 млн. Последний год был сложным для авиакомпании, во втором квартале ее чистая прибыль составила 82,8 млн норвежских крон ($9,7 млн) против 300 млн крон ($35 млн) в тот же период прошлого года.

При этом многие эксперты считают, что без господина Кьеса Norwegian придется сложно. По мнению аналитиков компании Bernstein, именно он был движущей силой бизнеса. «Большой вопрос, удастся ли Norwegian сохранить импульс теперь — когда он будет играть менее активную роль»,— считают они. Господин Кьос несколько десятилетий служил в ВВС Норвегии, в начале 1990-х он был одним из людей, стоявших у истоков Norwegian. В 2002 году он стал генеральным директором авиакомпании, именно при нем она стала третьим по размеру лоукостером Европы после Ryanair и EasyJet.

Яна Рождественская