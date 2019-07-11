Истекает срок уплаты НДФЛ

Южноуральцы обязаны самостоятельно уплатить исчисленный налог на доходы физических лиц.

До 15 июля текущего года, на основании представленных деклараций по форме

3-НДФЛ.

Кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2018 году, стартовала с начала года.

Все пользователи онлайн-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» могут сформировать квитанцию и оплатить налог через Интернет.

По промежуточным итогам «Декларационной кампании 2019» в установленный законодательством срок, до 30 апреля, в налоговые органы Челябинской области отчитались о своих доходах, полученных в 2018 году, 186,7 тыс. налогоплательщиков, что выше соответствующего показателя прошлого года на 4,7 %.

Увеличение количества поступивших деклараций связано с ростом числа граждан, получивших доходы от продажи имущества, а также с увеличением количества граждан, обращающихся в налоговые органы для получения налоговых вычетов.

Основную долю, более 60%, по количеству заявителей и сумме вычетов составляют имущественные вычеты, связанные с приобретением жилья - 98,5 тыс. налогоплательщиков.

Более 20% от количества граждан, пользующихся правом на вычеты, заявили о желании получить социальные налоговые вычеты. Наиболее популярные - социальный налоговый вычет по расходам на обучение и на лечение/приобретение медикаментов.

К возврату из бюджета заявлено 5,3 млрд. рублей, общая сумма налога, подлежащего к доплате в бюджет, исчисленного налогоплательщиками за 2018 год, выросла на 14% и составила почти полтора млрд. рублей.

Если налог не был удержан и сведения об этом представлены налоговым агентом, декларации по НДФЛ не представлялись. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов самостоятельно исчислила налог за 2018 год и направила физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить налог по такому уведомлению необходимо до

1 декабря 2019 года.