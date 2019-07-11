Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура из-за паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому 12 июля объявлен днем траура в связи с масштабным наводнением в Приангарье. Как сообщила пресс-служба губернатора, всем учреждениям культуры Иркутской области рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия, телерадиокомпаниям — не транслировать развлекательные передачи.

Господин Левченко также выразил соболезнования в связи гибелью в результате сильнейшего паводка родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. «Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны»,— приводит словам Сергея Левченко его пресс-служба.

25 июня в Иркутской области начался паводок, затопивший около 110 населенных пунктов. Вода зашла почти в 11 тыс. домов, в которых проживают 38 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 25 человек, а 486 жителей госпитализированы. Числятся без вести пропавшими девять человек.

О стихийных бедствиях в Иркутской области — в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары»

Илья Николаев