Новосибирская область избавляется от долгостроев

Андрей Травников в ходе выездного совещания осмотрел жилой дом, который до 2019 года считался проблемным. Застройщик, собрав деньги дольщиков на строительство многоквартирного здания по улице Залесского, не закончил работы. Только в июле 2019-го благодаря совместным усилиям министерства строительства региона, мэрии Новосибирска и прокуратуры области дом был сдан в эксплуатацию. Более 100 обманутых дольщиков получили ключи от квартир.



Как отметил губернатор, всего с 2010 года в Новосибирской области введено более 100 жилых объектов. «В 2017 году более 800 жителей получили долгожданные квартиры, в 2018 году — более 600. В этом году уже почти 620 человек получили свои квартиры. Масштабные инвестиционные проекты (МИП) продолжают реализовываться: в этом году 13 из них позволили достроить еще 14 объектов, в том числе дома на улице Тульской, 80 и 82, Связистов, 13/1 и 13/2 и ряд других»,— подчеркнул глава региона.

Ввод в эксплуатацию проблемных домов, по словам Андрея Травникова, стал возможен после изменения федерального законодательства, перехода на проектное финансирование и работы Федерального фонда защиты прав дольщиков.

В ближайшее время в рамках МИП будут предоставлены квартиры еще более 200 гражданам, находящимся в реестре минстроя. Также с 2015 по 2018 годы власти предоставили обманутым дольщикам из областного и городского бюджетов субсидий на оплату договоров технологического присоединения «проблемных» объектов к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования на сумму более 358 млн руб.

Помимо подключения, региональные власти предоставляют субсидии в размере до 200 тыс. руб. на завершение строительства долгостроев. На сегодняшний день в реестр на получение субсидии включено 1183 человека, сумма выплаченных субсидий составила более 230 млн руб., в том числе в 2019 году пяти гражданам выплачена субсидия в сумме 1 млн руб.