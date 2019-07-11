ТЭЦ в подмосковных Мытищах снижает мощность до нуля из-за пожара

ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах из-за пожара снижает мощность до нуля, но риска нарушения энергоснабжения потребителей нет, заявили в Минэнерго. «Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях»,— говорится в сообщении. В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) “Ъ” сообщили, что нарушений в электроснабжении потребителей в настоящее время нет.

Напомним, инцидент произошел в деревне Челобитьево. По предварительным данным Минэнерго, горит цистерна с маслом. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На территории ТЭЦ было факельное горение высотой до 20 м, сейчас оно потушено. Причины пожара неизвестны.

В пресс-службе «Мосэнерго» заявили, что возгорание произошло за территорией станции, генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. В МЧС утверждают, что возгорание произошло на территории ТЭЦ.

Центр медицины катастроф сообщил ТАСС об 11 пострадавших. Госпитализация никому не понадобилась.

“Ъ” ведет видеотрансляцию с места событий.

ТЭЦ входит в состав «Мосэнерго» — дочерней компании «Газпрома». Согласно информации на сайте «Мосэнерго», ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе компании, она была введена в эксплуатацию в 1996 году. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве топлива ТЭЦ использует природный газ.