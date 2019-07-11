Минобразования возьмет на содержание управляющую компанию уфимского парка «Патриот»

Управляющая компания военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (одноименное АНО), который планируется построить за бюджетный счет на территории бывшей воинской части в поселке Алкино под Уфой, будет финансироваться по линии министерства образования Башкирии на бюджетные субсидии. Постановление об этом подписано правительством республики 10 июля. Бюджет выделит АНО средства на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, услуги связи за исключением мобильной, сопровождение сайта, оплату налогов и сборов, командировочных расходов, участие в профильных мероприятиях, покупку основных средств, расходных материалов, оплату труда сотрудников и услуг сторонних организаций и физлиц.

Объем средств, направляемых на зарплату сотрудникам АНО, определяется согласно размеру средней заработной платы в республике, отмечено в постановлении.

Для получения субсидий АНО должно подписать соглашение с министерством образования: предоставить концепцию развития парка как «комплекса как эффективной системы воспитания личности, обладающей качествами гражданина-патриота», а также план мероприятий патриотической направленности. Если организация допустит нецелевое расходование субсидий, она должна будет их вернуть.

АНО «Военно-патриотический парк культуры и отдыха РБ “Патриот”» создано в июне 2019 года. Учредителем стало министерство образования. Возглавил организацию бывший министр юстиции Башкирии (в 2006-2008 годах) и экс-глава Агентства по привлечению инвестиций Александр Старшинин. Стоимость строительства парка не уточнялась. Аналогичный парк в Подмосковье стоил более 20 млрд руб. Размер выделяемых АНО субсидий пока также неизвестен: организация еще не предоставила смету, пояснили в министерстве.

Парк планируют использовать для патриотического воспитания школьников и проведения учебных сборов. Для этого в нем планируют создать «партизанскую деревню», центр военно-патриотической подготовки, спортивный городок с полосой препятствий, площадки пейнтбола и лазертага, выставку раритетной военной техники, центры стрельбы из ружья, лука и другого оружия, обучающие тренажеры бронетанковой и огневой техники. «Главная задача – чтобы дети не росли с чувством отвращения к военной службе»,— обосновывал идею парка военный комиссар республики Игорь Харченко.

О руководстве управляющей компании военно-патриотического парка культуры и отдыха в Уфе подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Экс-глава минюста Башкирии Александр Старшинин возглавил дирекцию парка “Патриот”».

Ирина Самойлова