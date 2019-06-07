Экс-глава минюста Башкирии Александр Старшинин возглавил дирекцию парка «Патриот»

Бывший министр юстиции Башкирии (в 2006-2008 годах) и экс-глава Агентства по привлечению инвестиций республики Александр Старшинин возглавил дочернее АНО минобразования республики — «Парк культуры и отдыха Патриот», сообщает «Медиакорсеть». Организация была зарегистрирована 5 июня (по данным kartoteka.ru). Минобразования является единственным участником АНО.

В апреле руководство Военного комиссариата Башкирии сообщало об идее строительства за счет бюджета парка «Патриот» на территории бывшей воинской части в поселке Алкино под Уфой. В парке площадью до 300 га планируют построить партизанскую деревню времен Великой отечественной войны, центр патриотического воспитания. Стоимость проекта не уточнялась. Аналогичный парк в Подмосковье обошелся налогоплательщика в 20 млрд руб., отмечает издание. Идея парка под Уфой была поддержана врио главы региона Радием Хабировым.

Александр Старшинин родился в 1966 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. С 2005 по 2006 годы работал заведующим отделом правовой информации экспертизы государственно-правового управления администрации президента Башкирии. Затем два года занимал должность министра юстиции, после чего перешел на работу заместителем начальника правового управления Центризбиркома РФ. До 2015 года возглавлял администрацию Истры в Подмосковье, откуда был уволен с формулировкой «за утрату доверия» по инициативе прокуратуры, выявившей факты предоставления неполных сведений о доходах и имуществе чиновника и членов его семьи. Это решение господин Старшинин обжаловал в Генпрокуратуре России. Об итогах рассмотрения жалобы данных в открытых источниках нет.

В 2015 году Александр Старшинин вернулся в Башкирию, где возглавил Агентство по привлечению инвестиций при минэкономразвития. Структура вскоре была расформирована. Не обошлось без скандала — перед сотрудниками скопились долги по зарплате.

В апреле текущего года Александр Старшинин возглавил уфимское ООО «Дирекция по строительству центра современного искусства в городе Уфе», учредителем которого является бывший совладелец группы «Трилистник», предприниматель Марат Ахметшин. Кроме того, с 2017 года господин Старшинин является директором компании «Три берега», в которой ранее был совладельцем, а позже передал свой пакет Любови Старшининой. Компания предоставляет услуги растениеводства.

Наталья Павлова