Росимуществу переданы документы по передаче «Красного Бора» в федеральную собственность

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга передал представителям Росимущества документы, необходимые для перевода полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

10 июля в Москве состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по «Красному Бору» и передаче его в ведение Минприроды РФ.

Напомним, что в рамках ПМЭФ-2019 была подписана «дорожная карта» по передаче объекта. Врио губернатора города Александр Беглов заявлял, что произойдет это в третьем квартале текущего года. Ранее в Смольном заявляли, что город готов отдать все существующие наработки по рекультивации «Красного Бора», так как Петербург один «с этой проблемой не справится».