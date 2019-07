Кайли, Кайли, Ким и Леди Гага

О тренде на селебрити-косметику говорят уже не первый год: новый день — новый бренд косметики от какой-нибудь знаменитости. Весь клан Кардашьян уже в деле, не упускают своего Виктория Бекхем и Мадонна, а Рианна на правах трендсеттера выпускает коллекцию за коллекцией в Fenty Beauty и богатеет на глазах. Каждый хочет свой урвать кусок пирога, а теперь к игре подключилась Леди Гага.

Певица в партнерстве с Amazon запускает собственный бьюти-бренд Haus Laboratories. Он станет первым крупным косметическим брендом, эксклюзивно представленным на торговой площадке. Слухи об этом ходили еще в прошлом году, когда пользователи сети обнаружили в реестре зарегистрированный певицей товарный знак Haus Beauty. Подробностей о новом бизнесе Гаги все еще мало, но уже точно известно, что первыми продуктами станут блески и карандаши для губ, и многофункциональные средства для губ, глаз и щек.

«Еще один косметический бренд — последнее, что нужно этому миру. Но это очень плохо. Говорят, красота — в глазах смотрящего. В Haus Laboratories мы считаем, что красота — это то, как вы видите себя. Ваше самовыражение, ваше искусство подавать себя. Мы хотим, чтобы вы себя любили. Наш дом — ваши правила»,— говорит Леди Гага в проморолике. Что ж, бьюти-брендов у нас действительно в избытке. И с косметикой для самовыражения тоже проблем нет: хотите синюю помаду и бордовый глиттер для бровей — пожалуйста! Удивит ли нас чем-то Леди Гага? Скоро увидим.

Неожиданно для всех свою косметику выпустила и Кайли Миноуг. Особенно неожиданно это было для Кайли Дженнер: бьюти-магнат и гиперинфлюенсер отныне не может продвигать свои продукты под брендом Kylie Cosmetics. Адвокатам Миноуг удалось доказать, что торговое название бренда их клиентки было зарегистрировано еще в 1996 году, тогда как Дженнер подала заявку на свою марку только в 2014-м. Дженнер намерена обжаловать решение суда, но, вполне возможно, ей придется переименовать свой бренд, что повлечет серьезные финансовые потери. Миноуг же шутит, что благодаря популярности младшей Дженнер люди теперь хотя бы знают, как правильно пишется ее имя.

Что касается марки Kylie, то тут ничего особо интересного: блески для губ, глиттер, помады и тени-металлики. Но если ни одна ваша домашняя вечеринка не обходится без «Can`t get you out of my head», то почему бы и не купить себе помаду Миноуг в качестве мерча. Кстати, на своем сайте Кайли-певица продает еще и аудиокассеты со своими песнями — вот это точно неожиданно.

Не задался месяц и у старшей сестры Кайли Ким Кардашьян. Звезде реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians из-за обвинений в культурной апроприации пришлось поменять имя своей новой марки нижнего белья Kimono. А чуть ранее Ким досталось за запуск коллекции макияжа для тела. В нее, помимо сухого и жидкого шиммеров для тела, вошел также тональный крем Skin Perfecting Body Foundation. Собственно, именно название всех и возмутило. «Сколько можно продавать нам тонны барахла, заставляя нас соответствовать выдуманным идеалам»,— писали пользователи Twitter. Сама Ким объяснила запуск тонального крема для тела тем, что она всегда стыдилась своего псориаза, и для нее из прошлого подобный продукт мог стать настоящим спасением. Действительно, людям с беспроблемной кожей сложно представить, каково это, когда ты не можешь даже в жару носить шорты, потому что люди начинают глазеть на тебя и отсаживаться в общественном транспорте из-за заболевания, которое даже не заразно. То есть тональный крем для тела — продукт безусловно нужный, но лучше бы Ким назвала его менее спорно.

И еще один бьюти-провал — коллекция собственной торговой марки сети Ulta Beauty, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало. Дело далеко не в исполнении — с ним как раз проблем нет. Ловите общеизвестный факт о Фриде: она ненавидела капитализм и навязанные обществом стандарты красоты. И хотя сама художница любила макияж (например, ее любимым оттенком помады был Everything`s Rosy компании Revlon), вряд ли при нынешней экономической ситуации, когда люди покупают столько вещей, что просто не успевают ими пользоваться, Фрида стала бы выпускать свою косметику. И тем более, она бы не позволила дизайнерам убрать ей в фотошопе монобровь и осветлить кожу, как это сделали в Ulta Beauty. Более того, Ulta даже не планировали делать отчисления с продаж в пользу благотворительных организаций (например, в фонд поддержки начинающих художниц), что было бы более чем уместно. Компанию обвиняют в наживе на имени Кало, сами Ulta пока никак не комментируют ситуацию. Старт продаж намечен на 22 июля, надеемся, к этому времени конфликт Ulta Beauty с интернетом разрешится.

Роксана Киселева