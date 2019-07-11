Причиной взрыва в кафе в центре Ростова стало нарушение техники безопасности

В Ростове по результатам доследственной проверки взрыва в ресторане KFC на Буденновском возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности при ведении ремонтных работ (ч.1 ст.216 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, 6 июля на крыше кафе во время ремонта кондиционера предположительно взорвалась емкость с фреоном. Двое проводивших ремонт рабочих получили тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что работы надлежащим образом не контролировали и проводили с нарушением техники безопасности. Кроме того, для ремонта привлекли работника без соответствующей квалификации и опыта работы.

Сейчас следователи устанавливают ответственного за обеспечение техники безопасности, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Дарья Голякова