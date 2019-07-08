Следственный комитет проводит проверку после взрыва в кафе в центре Ростова

В Ростове следователи проводят проверку после хлопка в ресторане KFC на Буденновском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в субботу, 6 июня, около 23:30 на крыше кафе по пр. Буденновскому, 23а, произошел хлопок. Предполагается, что взорвалась емкость с фреоном. Отмечается, что хлопок произошел в ходе ремонта кондиционера. Двое мужчин, выполнявших работы, получили тяжкие телесные повреждения. Оба госпитализированы в МБУЗ ГБСМП Ростова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кристина Федичкина