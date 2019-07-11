В центре Петербурга перекрыли движение по Дворцовой набережной

В связи с производством СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» работ по текущему ремонту на период с 11 по 14 июля в центре Петербурга полностью закрыта для движения Дворцовая набережная — от Дворцового проезда до набережной реки Фонтанки (в районе Летнего сада). По той же причине и на тот же срок для автомобилистов недоступна набережная Кутузова — от набережной реки Фонтанки до Литейного моста. По набережной Лебяжьей канавки у д.1 по Миллионной улице движение транспорта ограничено, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме этого, с 11 по 12 июля ограничивается движение по Суворовской площади у д.4 по Дворцовой набережной, с 13 по 14 июля будут закрыты Троицкий мост и Суворовская площадь, а также ограничено движение по Каменноостровскому проспекту у Петровской набережной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном предложили перекрывать движение транспорта во время сильных дождей в местах возможного подтопления — в частности, на Парашютной улице.