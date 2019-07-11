«Газпром межрегионгаз НН» требует более 11 млн рублей с управления ЖКУ Минобороны

ПАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» намерено взыскать с федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ ЦЖКУ) Министерства обороны РФ более 11,3 млн руб. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

Всего в Нижегородский райсуд «Газпром межрегионгаз НН» направил три иска к ЦЖКУ на 2,28 млн руб., 3,37 млн и 5,68 млн. Суть исковых требований не уточняется. Напомним, ранее иск о взыскании более 10 млн руб. с «дочки» Минобороны также подало ПАО «ТНС энерго НН». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 августа.

Как сообщается на сайте ЦЖКУ, учреждение отвечает за содержание и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставляет коммунальные услуги в интересах Вооруженных Сил РФ. Учитывая, что «ТНС энерго НН» является поставщиком электроэнергии, а «Газпром межрегионгаз НН» – поставщиком природного газа, иски могут быть связаны со взысканием задолженности за ресурсы.

Анастасия Еремина