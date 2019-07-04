«ТНС энерго НН» взыскивает с «дочки» Минобороны РФ более 10 млн рублей

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» через суд требует с федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ ЦЖКУ) Министерства обороны РФ 10,68 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. В связи с чем подан иск, не уточняется.

Как сообщается на сайте ЦЖКУ, учреждения занимается содержанием и эксплуатацией объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставлением коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. Учитывая, что «ТНС энерго НН» является поставщиком электроэнергии, вероятно, иск связан с взысканием задолженности за поставленный ресурс.

Анастасия Еремина