Жители Дербышек повторно обратились к Владимиру Путину из-за автомагистрали

Жители казанского поселка Дербышки письменно обратились к Владимиру Путину с просьбой «принять решительные меры и разобраться» с планируемым строительством автомагистрали, вызвавшей недовольства горожан из-за возможного сноса жилых домов.

«Власти города, попирая интересы нас, его жителей, и даже государственные интересы, волюнтаристическим образом продвигают свой проект возведения этих магистралей. Дважды мы, дербышенцы, собирались на митинги, куда приходили более тысячи участников. После этого власти инициировали собрание, школьный актовый зал был переполнен, от выступающих не было отбоя. Однако перспективы вопроса до сих пор не ясны»,— говорится в обращении (имеется в распоряжении “Ъ-Казань”).

В обращении также указывается, что строительство и расширение дороги для большого трафика может привести к потере производства дифракционных решеток Государственного института прикладной оптики: «скорее всего, это приведет к вибрационным сейсмическим помехам и невозможности в будущем производить такие оптические элементы».

Это повторное обращение жителей поселка к главе государства из-за автомагистрали, включенной в еще не утвержденный генплан Казани на ближайшие 15 лет. Ранее они записывали видеообращение к господину Путину незадолго до «Прямой линии», прошедшей в этом году 20 июня.

Ранее власти города представили жителям альтернативные варианты строительства дороги.

“Ъ-Казань”