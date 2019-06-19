Власти Казани предложили альтернативу вызвавшему недовольства проекту дороги в Дербышках

Власти Казани предложили три альтернативных варианта строительства двухполосной дороги в Дербышках, вызвавшей недовольства горожан из-за возможного сноса жилых домов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Согласно первому варианту, возвести трассу предлагается согласно действующему генплану принятому 12 лет назад: дорога пройдет по улице Главной в Дербышках, также необходим путепровод через железнодорожные пути и коридоры для двух дорог — по улице Липатова и по другую сторону от железной дороги. Второй вариант предполагает дорогу по улице Тополевая в Дербышках. Третий вариант — вдоль лесополосы вблизи поселка Нагорный.

Напомним, весной этого года противники строительства дороги провели ряд митингов в Дербышках (поселок в Казани), выступая против строительства трассы на улицах Липатова и Главной. В акциях приняли участие от 500 до 1 тыс. человек.

Новый генеральный план на ближайшие 15 лет планируется принять в этом году. Ранее стало известно, что правительство России не согласовало проект генплана. . Отрицательное заключение связано с отказом федеральных структур согласовать проект, в том числе Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхода и Минтранса.

“Ъ-Казань”